美股上日大幅收跌，影響恒生指數10日開低3.51％，隨後跌幅收窄。截至收盤，恒生指數跌1.84％，報19,633.69點；國企指數跌2.22％，報6,658.25點。紅籌指數跌0.21％，報3,740.65點。全日成交1,436.8億港元。
在概念股表現方面，科技股、教育、汽車、大陸房企與物業管理等相關類股表現較差。
恒生科技指數跌3.22％，華虹半導體跌12.72％，萬國數據跌10.87％，京東跌8.21％，百度跌7.12％，嗶哩嗶哩跌4.9％，阿里巴巴跌4.81％，美團跌3.31％。
教育股下跌，成實外教育跌48.26％，新東方跌8.96％，思考樂教育跌7.27％。
汽車股下跌，小鵬汽車跌9.93％，蔚來跌10.16％，理想汽車跌6.58％。
大陸物業管理股下跌，碧桂園服務跌10.51％，佳源服務跌7.1％，旭輝永升服務跌5.97％。
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