國內單日新增確診人數突破5萬人，為因應民眾緊急就醫需求增加，消防署邀集國防部及各縣市消防局召開會議，盤整國軍可調派的人力及城市型救護車，未來將配合消防機關共同執行防疫勤務，增加救護量能。

中央流行疫情指揮中心日前表示，疫情高峰時期單日確診人數可能達10萬人以上，為增加各消防機關救護量能及因應日後緊急就醫人數可能大幅增加，消防署昨（9）日下午邀國防部軍醫局、陸軍後勤指揮部及各縣市消防局，召開「啟動國軍救護車支援消防機關防疫作業」會議，決議依縣市需求啟動國軍城市型救護車加入消防防疫勤務；經盤點，國軍總計可支援140輛救護車及280名人力加入各消防機關，共同執行防疫勤務，預期將可確保救護效能，讓需要的病患得到及時治療。

消防署統計，過去14天平均每日救護件數為3600件，其中COVID-19救護案件高達836件，已占平均每日件數的23％，並且持續成長中；為避免排擠急重症患者使用緊急救護資源，消防署呼籲，非緊急傷病民眾請自行就醫，居家照護、隔離及檢疫者撥打119求援時，請務必主動告知防疫身分及求助原因，方便119提供適當的服務。