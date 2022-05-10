吳鳳談到嚴峻的疫情，表示對台灣有信心度過難關。（人安基金會提供）

吳鳳今（10）日扮演屈原出席人安基金會舉辦「寒士慶端午」活動，談到嚴峻的疫情，吳鳳以先前在土耳其確診的妹妹及家人為例，表示當時家人確診時都未接種疫苗，「那時候更嚴重，是Delta變種病毒，我現在對台灣的醫療資源非常有信心，這些日子非常辛苦沒有錯，但我相信我們在台灣大家會注意身體健康、好好戴口罩，一起克服問題，確診有可能會越來越多，但現在最大的希望是不要變嚴重。」

他坦言很擔憂會確診，「如果確診了就要取消很多工作，沒辦法賺錢，我跟大家一樣煩惱。」他表示目前最重要的是，如果確診了就在家裡好好休息，醫療的問題就交給專業醫療人員，相信台灣很快就會度過難關，千萬不要太擔心。他呼籲有慢性病、身體不適的人要更注意身體，同時他也呼籲年輕人要做好防疫工作，「不要覺得自己沒事就忽視防疫，結果傳染病毒給老年人。」

面對即將到來的520，是否已經計劃好要跟老婆浪漫度過？吳鳳笑說：「我每天都跟老婆親親、KISSKISS，如果沒有疫情的話，我們就會去外面吃大餐，但因為疫情的關係，我們會在家單純的慶祝，送個花、看部電影、聊聊天都行。」