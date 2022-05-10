成大校園。（本報資料照片）

本土病例數不斷攀升，成功大學累計有134人確診，因未全面實施遠距教學，學生為此感到不滿，「很怕來上課卻確診」，校方昨天舉行校長座談會，副校長李俊璋回應學生，表示目前全校確診案沒有1例是課堂傳播，「沒讓學生亂跑，守住台南疫情」，學生紛紛在Dcard社群留言，「是打算犧牲學生，成就台灣？」

由於教育部5月5日宣布開放大專進行「防疫授課演練」，台大等校陸續宣布全校遠距教學2周，成大因為沒有全面實施，而是針對確診或隔離學生可改線上上課，另也開放老師可跟學生討論授課形式，目前僅部分課程改為遠距，昨天校長座談會中，學生要求是否遠距上課應尊重學生意見。校方今天表示，中午將召開防疫小組會議，針對接下來如有必要停課，將擬定校區停課標準。

副校長李俊璋表示，學生要求全面遠距，但根據科學判斷，目前學校確診134人當中，都沒有因為上課而染疫的，上課只要戴好口罩，基本上校園還是比外面安全。他也舉美國為例，表示華盛頓大學全校實施遠距後，所在地西雅圖反而爆發嚴重疫情，確診人數是全美各地最多的，研究顯示可能與改為遠距有關。

這個說法遭學生批評「神邏輯」，李俊璋認為，這是遭到斷章取義，他說，「如果全校遠距，2萬2000多名學生加上教職員有3萬多人，免不了社區移動，反而造成疫情擴散。」這是為什麼他會形容「成大沒有全面遠距，等於守住台南的疫情」。

由於座談會是全程在網上直播，不少學生看完後反應不一，但對校方一席「遠距，學生一定會亂跑」的說法很不滿，學生紛紛在Dcar留言「學生沒有這麼不堪」、「把成大說的太偉大了吧？」

校方表示，其實也有部分課程是老師要求線上，因老師每周從台北南下授課，疫情嚴峻而希望暫時改線上，反而希望能實體授課，因此目前先採取遠距線上授課，2周後會改回實體。校方表示，有聽見學生的意見，今天中午將召開防疫小組會議，討論停課標準，初步傾向採取分校區停課，非全校停課。