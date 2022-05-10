德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）因允許她的兒子搭乘政府直升機陪伴她出遊，今天受到在野黨批評。

財經內幕（Business Insider）報導，蘭布雷特和21歲兒子亞歷山大（Alexander）4月中從柏林搭乘德國聯邦國防軍（Bundeswehr）直升機前往德國北部，她兒子還在機上拍照分享到Instagram。

蘭布雷特利用這次旅程，探視什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）施塔杜姆（Stadum）的部隊，然後再前往附近的敘爾特島（Sylt）與兒子度過短暫復活節假期。

德國國防部發言人告訴法新社，蘭布雷特帶一名家庭成員搭直升機，並沒有違反規定，而且蘭布雷特為她的飛行「支付百分之百費用」。

然而，德國媒體質疑此舉是否明智，「明鏡周刊」（Der Spiegel）稱這件事「引人側目」，「畫報」（Bild）也質疑在烏克蘭危機期間還跑去渡假的必要性。

在野的中間偏右基督教民主黨（CDU）議員佛瑞（Thorsten Frei）指控，蘭布雷特將德國空軍「與漢莎航空（Lufthansa）」混為一談。

基督教社會黨（CSU）國防政策發言人布蘭德爾（Reinhard Brandl）表示，鑑於烏克蘭戰爭，蘭布雷特渡假的時機「已處於分寸邊緣」。

他告訴明鏡周刊：「她的兒子還在Instagram上吹噓，他可以搭政府直升機飛往敘爾特島，那是最後一根稻草。」