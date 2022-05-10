台灣自行車整車大廠美利達（9914）集團，10日搶先公布第一季財報，本業毛利率年增21.5％、長期投資收益卻下滑15.3％，稅後淨利12.07億元，EPS達4.04元，較去年同期的3.86元，年增3.5％；美利達同時公布4月合併營收27.07億元，年增12.38％，前四月合併營收108.64億元，年增4.14％。

美利達今日外資由賣轉買164張，收盤價233.50元，上漲了2.5元，漲幅約1％，小小超車了巨大（9921）的233元。

美利達表示，專攻歐美外銷市場的台灣廠，前四月銷售量約達23萬台，數量雖然年減14％，但因外銷的都是高單價自行車與E-bike，前四月貢獻近90億元的營收，年增率達10％；此外，美利達大陸內銷市場前四月銷售量年增22％、銷售額年增18％，挹注集團前四月合併營收衝破百億大關、年增幅逾4％，對Q2營運仍具信心。