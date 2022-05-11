近期疫情嚴峻，多個劇組為此大傷腦筋，好在范少勳、郭雪芙新戲《因為你如此耀眼》近日殺青，時報周刊CTWANT直擊殺青當日，范少勳跟大五歲的郭雪芙似乎合作得很有火花，空檔時也聊不停，互動頗有CP感，也想不到范少勳惦惦吃三碗公，整晚撩妹招數不斷，簡直是行走的撩妹大全。
四月三十日晚間八點半，范少勳與郭雪芙在台北市民生社區拍攝東森新戲《因為你如此耀眼》，現場演員還有鍾承翰與袁子芸等。范少勳與郭雪芙似乎個性挺合拍的，合作後培養不錯的情誼，范少勳像是有用不完的精力似的，除了有說不完的話，也經常做出像是搞笑的動作，逗得郭雪芙笑聲連連。
兩人一度玩起神秘的小遊戲，范少勳單手舉起接著雙腳合併蹲下，一旁的郭雪芙也做著相同的動作，范少勳一度開心得向她比了個讚，還欣喜跳起神秘舞蹈，反應還挺可愛的。
休息時間，范少勳開啟忙碌的撩妹模式，跟郭雪芙有聊不完的話題，等戲時一起窩在角落看著同一支手機，范少勳還不時露出迷死人的陽光笑容，當工作人員幫郭雪芙補妝整理頭髮，范少勳依然在一旁陪著聊天說笑，還當眾對小姊姊開撩，一下用手指挑起郭雪芙下巴，一下又偷偷抓住女方手臂，只能說范少勳還真會把握時間。
拍攝工作一直進行到深夜，終於在次日的零點多完成，工作人員拿來花束送給演員們，大夥短暫拿下口罩一起歡呼「殺青了」，還拍團體照來留念，范少勳似乎興奮又帶點不捨，還給郭雪芙使出撩妹必殺技，來個摸頭殺，但女方似乎沒什麼感覺，只吐出小舌頭裝可愛，大家拍照後，匆匆戴上口罩各自散會。
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