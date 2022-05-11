近期疫情嚴峻，多個劇組為此大傷腦筋，好在范少勳、郭雪芙新戲《因為你如此耀眼》近日殺青，時報周刊CTWANT直擊殺青當日，范少勳跟大五歲的郭雪芙似乎合作得很有火花，空檔時也聊不停，互動頗有CP感，也想不到范少勳惦惦吃三碗公，整晚撩妹招數不斷，簡直是行走的撩妹大全。

郭雪芙與范少勳不知道在玩什麼遊戲，猜拳舉手樣樣來。（圖／本刊攝影組）

不確定是不是遊戲輸了要懲罰，范少勳忽然舉手蹲下。（圖／本刊攝影組）

四月三十日晚間八點半，范少勳與郭雪芙在台北市民生社區拍攝東森新戲《因為你如此耀眼》，現場演員還有鍾承翰與袁子芸等。范少勳與郭雪芙似乎個性挺合拍的，合作後培養不錯的情誼，范少勳像是有用不完的精力似的，除了有說不完的話，也經常做出像是搞笑的動作，逗得郭雪芙笑聲連連。

在郭雪芙模仿完范少勳的奇怪動作之後，范少勳還對她伸出大拇指比讚。（圖／本刊攝影組）

或許是跟漂亮姐姐對戲太開心，范少勳竟然當場跳起舞來。（圖／本刊攝影組）

兩人一度玩起神秘的小遊戲，范少勳單手舉起接著雙腳合併蹲下，一旁的郭雪芙也做著相同的動作，范少勳一度開心得向她比了個讚，還欣喜跳起神秘舞蹈，反應還挺可愛的。

郭雪芙與范少勳躲在一旁靠在一起看手機。（圖／本刊攝影組）

在等待拍戲的空檔，造型師在幫郭雪芙弄頭髮，范少勳這時竟然勾她的下巴像在咕嘰咕嘰逗小孩一樣。（圖／本刊攝影組）

休息時間，范少勳開啟忙碌的撩妹模式，跟郭雪芙有聊不完的話題，等戲時一起窩在角落看著同一支手機，范少勳還不時露出迷死人的陽光笑容，當工作人員幫郭雪芙補妝整理頭髮，范少勳依然在一旁陪著聊天說笑，還當眾對小姊姊開撩，一下用手指挑起郭雪芙下巴，一下又偷偷抓住女方手臂，只能說范少勳還真會把握時間。

拍戲過程中兩人一直聊天笑個不停，聊到范少勳還情不自禁拉住郭雪芙的手臂。（圖／本刊攝影組）

拍完最後一場戲要殺青前，郭雪芙在看手機，范少勳竟然使出摸頭大絕招。（圖／本刊攝影組）

拍攝工作一直進行到深夜，終於在次日的零點多完成，工作人員拿來花束送給演員們，大夥短暫拿下口罩一起歡呼「殺青了」，還拍團體照來留念，范少勳似乎興奮又帶點不捨，還給郭雪芙使出撩妹必殺技，來個摸頭殺，但女方似乎沒什麼感覺，只吐出小舌頭裝可愛，大家拍照後，匆匆戴上口罩各自散會。

被范少勳摸完頭的郭雪芙看來心情不錯，準備合影時還伸出小舌頭，模樣可愛。（圖／本刊攝影組）

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