隨著自媒體興起，越來越多人轉型為網路主播，但要防範不理智的狂粉，否則恐怕會釀成悲劇；大陸山東臨沂鳳凰嶺街道潘湖村日前發生一起兇殺案，一名快手女主播遭男粉絲殺害，而嫌疑犯行兇後輕生。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，7日山東臨沂市公安局河東分局發布通報，山東臨沂鳳凰嶺街道潘湖村6日有一起雙屍命案，受害人彭某某（女，34歲）被刺傷後經搶救無效死亡，嫌疑人郭某某（男，34歲）殺完後輕生，目前全案正在依法調查。

臨沂市公安局河東分局發布通報，正在追查這起女主播遭殺害的命案。（圖／微博）

據報導指出，死者彭某某生前為「快手」APP裡的音樂類女主播，外型甜美秀氣，經常在影片中唱歌給粉絲聽，累積25萬人追蹤；她過世的噩耗傳開後，網路忽然多了一些案件細節，有網友稱男粉絲狂刷100萬人民幣（約新台幣444萬）當禮物送死者，卻什麼都沒得到，憤而向受害者捅13刀，不過這些傳言都尚未得到警方證實。

許多網友得知這件慘案後，都感到毛骨悚然，紛紛留言：「極端恐怖了」、「直播和短視頻該整治了，否則得越來越亂」、「取消直播乞討功能刻不容緩」、「我老鄉，據說是個開大貨的，妻離子散，最後還是被甩了，我只是聽說啊」。

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