基隆市電纜地下化的進程一直不盡理想，11日上午，基隆市工務局在議會進行施政報告時指出，由於涉及台電的配電設備以及相關預算限制，目前配合道路品質提升工程，逐步實施中。

基隆市議會11日進行工務處施政報告，多位議員關心基隆市電纜地下化的進程。對此，工務處長張元良表示，由於涉及台電配電設施以及相關預算的限制，目前是以配合道路品質改善工程，逐步施作中。張元良指出，目前電桿下地工程，中央內政部營建署會支援提供一半的費用，為減少施工的頻率，因此目前是與市府的道路品質提升工程配合，逐步實施。

另外，工務處也針對外木山落石預防及改善工程表示，目前工務處已經動支市府的災害準備金處理，設立路側的安全防護網，避免在接下來的雨季再發生落石事故。另外，中央的農委會也考慮支援相關岩壁的補強及預防落石等相關工程。同時，至於民眾關心的騎樓整平，工務處則是表示，將會持續與都發處合作，逐步進行。