上曜(1316)下午舉行法說會，董事長張祐銘表示，集團在大台南地區的建案共有14案，未來半內將有兩筆個案邁向交屋入帳高峰期，今年整體營運將倒吃甘蔗，展現強勁成長的態勢。

據各都地政局統計，4月份六都買賣移轉棟數達2.24萬棟，較去年同期持平，其中台南市地區卻呈年減10％，一來因疫情轉趨嚴峻，使得市場買氣受到限制，二來政府祭出五大重拳打炒房、升息等，試圖抑制房市炒作，使得整體房地產交易轉為價漲量縮情形，但觀察台南市府指出，南科及沙崙經濟雙引擎帶動下，吸引民間擴大投資與就業人口增加，創造台南房市仍有逾8成的自住剛性需求。

上曜4月受惠「梅菲爾」、「湖美帝璟」兩筆個案陸續交屋入帳，推升單月月營收飆新台幣2.5億元，月增61％、年增220％。「梅菲爾」正位於台南市最繁華的市政特區，單坪房價自一開始的21.5萬元漲至最高達32.8萬元，總銷14億元已近完銷，交屋速度也優於預期；「湖美帝璟」全棟29層已取得使用執照，除了原預售的4成已陸續交屋外，剩下6成預計今年第3季將再度開盤銷售，將為公司未來營運成長增添新動能。

上曜近期董事會決議擬辦理減資8％，減資後之股本為21.39億元。張祐銘表示，上曜向來採取高現金配息策略，此次進行減資的目的，除了改善財務結構外，也將有助於未來提高盈餘分配金額，提升殖利率表現。

上曜近期旗下的孫公司斐成公司，也以總價約4億1582萬餘元、每坪約66.6萬元，購入北區北華段8筆地號、北華街旁合計約624.36坪土地，預計規劃做為「琉金二期」的推案基地，上曜將秉持集團核心理念，持續打造更多優質建案，穩坐南臺灣高級住宅領導品牌地位。