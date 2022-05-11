「TOTO盃少棒賽」高雄隊奪冠，取得出賽亞洲盃台灣代表權。（高市教育局提供）

高雄市隊忠孝國小身高168公分姜晉堯，主投6局，成功穩住對手猛烈炮火，獲選投手獎。（高市教育局提供）

全國TOTO盃少棒賽今（11）日在台南國際棒球場打冠軍戰，高雄市隊前3局掛蛋，但不畏逆境，第4局急起直追，戰到7局上6比6，最後7局下，以1支再見安打逆轉勝，終場以7比6擊敗桃園市隊，獲得出賽亞洲盃台灣代表權，將為國爭光。

這群高雄市隊小將來自各國小棒球隊組成，分別有苓雅區中正國小、岡山壽天國小、鼓山國小與忠孝國小等，棒球小將實力堅強，這也是高雄繼2016、2018後，再度奪下TOTO盃少棒賽冠軍。

其中，中正國小今年有9名優秀棒球小將參與高雄市隊。校長吳軒銘直說，隊員們努力爭取榮獲令他感動，尤其一路打上冠亞軍戰，今天冠軍戰更在完全落後之下，最後仍逆轉戰局，「就是大家堅持到最後，不放棄的精神」。

吳軒銘也期待趁著這股氣勢能保持到亞洲盃，之後再打到世界盃，為台灣爭取榮耀。他提到，過去都是校長帶著隊員們出征比賽，這一次則希望是隊員們抱著最大的信心帶著校長出賽，再度拿下世界盃冠軍。

值得一提的是，高雄市隊忠孝國小身高168公分姜晉堯，主投6局，成功穩住對手猛烈炮火，獲選投手獎；壽天國小孔皓寧獲選MVP，總教練尤伸評獲頒教練獎。全國TOTO盃少棒賽冠軍高雄市、亞軍桃園市、季軍台中市、殿軍南投縣。