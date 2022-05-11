無線物聯網通訊模組品牌商正基科技（6546）10日順利完成上櫃前公開承銷之競價拍賣開標作業，本次競價拍賣股數為4,076張，最低得標價格為每股97.6元、最高得標價格為每股115.2元，得標加權平均價格為每股101.4元。

正基科技上櫃前公開承銷之競價拍賣市場反應熱烈，吸引合格投標量21,604張，競價拍賣超額認購比率為5.3倍，得標率僅18.86％。

正基科技110年EPS 6.78元，年增率達42.6％，董事會決議配發6元現金股利；今年首季營收10.56億元，年增率高達81.5％，EPS 2.42元，較去年同期1.09元大幅成長120.8％，另4月營收3.21億元，較去年同期增加20.2％，累計前4月合併營收達13.77億元，相較於去年同期仍維持強勁成長率62.2％。

展望今年，受惠於萬物皆連網的趨勢，連網模組需求強勁，再加上去年爆發IC缺料問題，對成熟製程影響較大，不料卻加速帶動Wifi 6/Wifi 6E之應用成長，著眼於Wifi 6/Wifi 6E單價高於Wifi 4、Wifi 5，隨著Wifi 6滲透率的持續提升，正基科技對全年營運表現仍維持審慎樂觀看法。

正基科技預訂5月24日上櫃掛牌，受理公開申購期間為5月12日至16日，公開申購含過額配售張數合計為1,119張，申購價格為每股96元。