受供應等影響 Panasonic估本年度獲利持平 22:322022/05/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Panasonic在11日預測本年度營運獲利3,600億日圓，跟去年度幾乎持平，較市場預估低約6％。 因為中國封城防疫使零件供應不足，俄烏戰爭讓原料價格高漲等威脅其獲利。其包括為特斯拉生產專用電池等多項業務都受此影響。 巨大首季大賺4.86元 創單季歷史次高 市場變數增加 亞泰估Q2表現與去年同期持平 #Panasonic #持平 #供應 #估本 #度獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》成本增獲利減 Panasonic財測平平 16:192022/05/11 財經 陸本土病例降至1,847例 上海8區社會面清零 12:512022/05/11 財經 在岸人民幣 續創逾一年半新低 18:432022/05/11 財經 神秘資金出手 台股破底翻 04:102022/05/11 財經要聞 科技股財報佳 美股先蹲後跳 04:102022/05/11 投資理財 《鋼鐵股》春雨前4月營收增2成 訂單看達Q3、營運審慎樂觀 08:182022/05/11 財經 本土+57,188 境外+28 死亡8例 15:172022/05/11 生活 台肥金旺特43號 肥效獲農友肯定 04:102022/05/11 投資理財 觀光雪崩！日本想開放外國旅客 當地人吐心聲：先不要 21:282022/05/11 財經 《半導體》台積電Q1配息2.75元 近5千億資本預算案拍板 07:582022/05/11 財經 陸國務院：免除今年應償還的國家助學貸款利息 免息資金由財政承擔 21:482022/05/11 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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