Panasonic在11日預測本年度營運獲利3,600億日圓，跟去年度幾乎持平，較市場預估低約6％。

因為中國封城防疫使零件供應不足，俄烏戰爭讓原料價格高漲等威脅其獲利。其包括為特斯拉生產專用電池等多項業務都受此影響。