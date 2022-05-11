連兩天破五萬！本土+57188 新增8人死亡、境外添28例

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增57,216例COVID-19確定病例，分別為57,188例本土個案及28例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增8例死亡。

指揮中心表示，今日新增之57,188例本土病例，為27,776例男性、29,373例女性、39例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（19,620例）、桃園市（9,751例）、臺北市（8,265例）、臺中市（3,356例）、高雄市（3,153例）、臺南市（2,073例）、基隆市（1,825例）、新竹縣（1,444例）、屏東縣（1,222例）、花蓮縣（1,018例）、新竹市（996例）、宜蘭縣（979例）、彰化縣（934例）、苗栗縣（650例）、雲林縣（476例）、南投縣（358例）、臺東縣（357例）、嘉義縣（313例）、嘉義市（205例）、澎湖縣（117例）、金門縣（59例）、連江縣（17例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增28例境外移入個案中，15例男性、13例女性，年齡介於10多歲至50多歲，移入國家均調查中，入境日介於今年5月3日至5月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,191,841例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,684,461例排除），其中505,455例確診，分別為11,991例境外移入、493,410例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計951例COVID-19死亡病例，其中936例本土，個案居住縣市分布為新北市450例、臺北市343例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市、雲林縣、南投縣及臺南市各2例，新竹市、臺東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。