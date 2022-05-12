美國總統拜登已致電菲律賓總統篤定當選人小馬可仕，祝賀他當選，並期待持續強化美菲同盟。小馬可仕發言人今天也說，新總統上任後，「我們跟美國的關係會更好」。

根據白宮發布的聲明，拜登於當地時間11日致電小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），祝賀他當選。

聲明表示，拜登強調，期待與總統當選人小馬可仕合作，持續強化美菲同盟，同時在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、應對氣候危機、促進廣泛的經濟成長和尊重人權等議題上擴大雙邊合作。

根據菲律賓選舉委員會非正式開票結果，小馬可仕篤定當選下屆總統。大選正式結果預計將於5月底前公告。

小馬可仕發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez）今天稍早接受ABS-CBN新聞台訪問時說，小馬可仕上任後，「我們跟美國的關係會更好。」

他表示，小馬可仕外交政策將具有包容性，「我們不會偏袒任何人。菲律賓人民的利益和國家利益優先，它永遠不會被犧牲，尤其是我們的領土完整」。

小馬可仕是菲國前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子。他1月接受dzRH廣播電台訪問時說，馬可仕家族「跟美國沒這麼好的過去經驗與外交政策無關」，不會被涵蓋在處理外交政策的考慮範圍。

他表示，不贊同將世界劃分為超級大國勢力範圍的舊冷戰思維。「我們必須制定自己的外交政策。我們認為什麼符合國家利益。」

馬可仕時期遭政治迫害的受難者及家屬於1987年向美國夏威夷地方法院提起集體訴訟，夏威夷法院於1995年判給約1萬名受難者12億美元（約新台幣357億元）補償性賠償金和7.76億美元懲戒性賠償金。

美國上訴法院於2012年認定小馬可仕和前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）違反禁令耗散馬可仕遺產，判定他們藐視法庭。小馬可仕若踏上美國國土，可能被逮捕。

目前無法得知美國國務院和司法部是否會給予小馬可仕外交豁免權。

現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後一改馬尼拉歷來的親美立場，改走「親中遠美」路線。不僅5度訪問中國，還擱置2016年南海仲裁結果，並於2021年國情咨文中說，由於北京未參與其中，南海爭議「其實沒有仲裁」。

另外，杜特蒂於2020年宣布將退出菲美軍隊互訪協定（VFA），一年多後才收回廢止軍隊互訪協定的計畫；菲美同盟間最重要的年度大型軍事演習「肩並肩」（Balikatan）規模也一度大幅縮水。

但到了杜特蒂任期最後半年，菲美兩國舉行30年來規模最大的「肩並肩」軍演，美國博龍資本管理公司（Cerberus）還完成收購位於蘇比克灣的韓進（Hanjin）造船廠，美軍有機會藉此重返蘇比克灣。（編輯：馮昭）1110512