美國兩黨互打這項議題 郭正亮質疑4個字

對於美國總統拜登表示，可能會撤銷部分對中國大陸進口貨品徵收關稅，以協助控制美國通膨。前民進黨立委郭正亮預期，共和黨一定猛攻（民主黨）毫無原則立場。郭指出，記憶中美國這樣搞政治只有麥卡錫時代，這是美國「政治倒退」。
根據CNBC報導，拜登可能會撤銷部分對中國大陸進口貨品徵收關稅，以協助控制美國通膨。白宮正審視川普執政期間實施的「懲罰措施」。華爾街預期，美國4月通膨水準會是連續兩個月高居8％以上。
前民進黨立委郭正亮11日在中天電視《頭條開講》指出，拜登應該是聽到太多中下階層的抱怨，所以這多少可以降低老百姓負擔。也意味先前（美國貿易代表）戴琦都白做了。但其實是拜登自己拿不定主意，長官決策搖擺不定，累死下官，幕僚都累死，結果毫無所得。
郭直言，明天川普肯定開始攻擊（拜登）毫無所得就要讓步，就是「投降」，保證共和黨一定這樣打。郭也指出，記憶中美國這樣搞政治只有麥卡錫時代，這是美國政治的倒退，共和黨一定猛攻（民主黨）毫無原則立場。
至於美股下跌、美國油價上漲，郭正亮解讀，油價上漲有點意外，因為美國釋放戰備儲油有一段時間，顯示美國原油市場還是受到國際市場連動，由此可知通膨力量之大。
郭正亮推估美股會繼續跌，因為現在有三大因素，第一是升息，而且是2碼、2碼的升；另外就是通膨，第三就是美債殖利率衝破3％，這也會連動新興市場美元的匯回。
文章來源：頭條開講
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