全球首富、特斯拉執行長馬斯克日前砸440億美元買下推特，收購案仍在進行中。馬斯克10日正式預告，入主推特後，將會撤銷推特對美國前總統川普的封殺令；對此，白宮回應，推特撤銷川普禁令，這是企業自己的決定，但應確保社交平台不要成為虛假訊息的溫床。

路透報導，馬斯克周二（10日）表示，一旦收購推特的交易完成，他將恢復川普被封殺的推特帳號。馬斯克直言，封殺川普帳戶反而強化右派份子大肆宣揚川普主張的機會，並批評這項禁令是「道德錯誤且無比愚蠢」。

馬斯克認為，永久性禁令會削弱人們對推特的信任，如果出現錯誤和糟糕的推文，就應該刪除或屏蔽，暫時禁止發文是合適的，但不是永久禁止。

推特在2021 年 1 月 6 日國會暴亂事件後不久，就永久封鎖擁有超過8800萬粉絲的川普帳號，引用的理由是「進一步煽動暴力的風險」。

川普此前表態，即使他的推特帳號恢復，也不會重返推特，還說會待在自己所創辦的「真實社群」（TRUTH social），並強調已有數百萬人加入，大家對「真實社群」的反應比推特好。