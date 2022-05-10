今（10日）有消息人士透露，由於供應問題，剛復工不久的特斯拉上海工廠再度面臨停產。特斯拉回應上海工廠再次停產稱，目前暫未收到有關上海工廠停產的通知。「自從4月19日復工後已在陸續生產，有可能是物流上會有些滯後。」

4月19日，特斯拉上海工廠在停產22天後重啟，8000員工到崗。當時，特斯拉上海超級工廠生產製造負責人指出，會在接下來的3、4天內逐步進行產能爬坡，逐步實現單班制滿產。

在5月1日，特斯拉給上海臨港政府的一封感謝信中，感謝了臨港政府對上海工廠復工復產提供的支持，並稱臨港集團旗下的一家公司安排大巴將6000名特斯拉及其供應商的工人運送到工廠，以及展開進入「閉環」生產所需的消毒工作。

與此同時，為做好上海重要產業鏈應急保供工作，杭州、寧波汽車產業鏈供應鏈應急中轉接駁站也已於4月18日正式投入使用。這其中，杭州汽車產業鏈供應鏈應急中轉接駁站投用後，每日可承載20輛至25輛貨車的運輸裝卸量。

且在近期的一份內部備忘錄顯示，特斯拉計畫從5月16日起在上海工廠實行兩班倒制度，每天生產2600輛電動汽車，這將使該工廠的產量恢復到疫情封鎖前的水準。