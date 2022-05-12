花蓮今天新增1259例，截至累計已有10573例，其中1名死亡個案，為86歲女性，有心臟衰竭、腎臟病洗腎等慢性疾病，3月因病送醫，4月病情惡化又感染新冠疫情，有打兩劑AZ疫苗。家屬簽下不需要急救的同意書，個案5月10日安詳離開。另有關縣府9日起主動到各村落位民眾施打疫苗，衛生局長朱家祥坦言「不如預期」，仍呼籲施打疫苗重要性，這項服務仍將持續。

花蓮新增1259例中，住院治療還有107例，居家照護中累計6192例，解隔累計16545例，尚在居隔中1032例；在新增案例中，12歲以下有175例、13-18歲78例、19-64歲880例、65歲以上126例。

今日新增確診案例，有1例為死亡個案，朱家祥說明，死亡個案為86歲女性，本身有很多慢性疾病，包括心臟衰竭、慢性腎臟病需洗腎，慢性心律不整，中風等，3月20日因為很喘，被送到玉里慈濟醫院，發現有肺積水，是心臟衰竭的表現，轉送花蓮慈濟醫院治療，4月16日感染新冠肺炎，病情惡化，家屬簽下不急救同意書，5月10日離開人世，有施打兩劑AZ疫苗。

為方便民眾施打疫苗，花蓮縣府5月9日到18日特別安排「新冠疫苗巡迴設站」，到各鄉鎮、村里衛生室或活動中心讓民眾就近接種，不過，已施打3天，朱家祥說「沒預期理想」，不接種疫苗原因與擔憂、疑慮仍多，對於提升施打疫苗率並無明顯效果，但是衛生單位仍會積極服務，還是會持續到每一村里位民眾施打疫苗，面對嚴峻的疫情，仍希望民眾都能施打，以提升自我防護力。

朱家祥說，國內疫情已來到65446例，但有百分之九九點七九，是無症狀或輕症，確診或許無可避免，但確診後要好好休息、一週後大多可康復，出現重症，則是萬分之4，因此呼籲民眾施打疫苗，並且正確樂觀面對疫情。