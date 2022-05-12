高雄洲際酒店即日起推出限時優惠「守護幸福」住房專案，連續入住四晚贈一晚，房價尊享八折優惠。（業者提供）

本土疫情狂燒，高雄洲際酒店逆勢宣布加薪，為酒店全體員工平均加薪5％，前線服務同仁加薪幅度上看7.5％。此外，看好疫後觀光量能搶先佈局，更將於5月23日舉辦大型招募活動，延攬更多餐旅人才。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)表示，持續深耕台灣餐旅教育產學策略聯盟，開業以來與文藻外語大學、高雄餐旅大學、荷蘭海牙飯店管理學院和Ecole Hoteliere De Lausanne 瑞士洛桑飯店管理學院等海內外名校簽訂合作，盼為台灣搭建橋樑，引進國際資源培育優秀本地人才，本月更將逆勢徵才。

羅嘉麒指出，展望IHG在台灣的發展，不僅限於現有的11家酒店，已在籌備中的阿里山英迪格酒店，以及未來即將啟動籌備的台中洲際酒店和台北洲際酒店也都將陸續開業。另外，更攜手業主遠雄集團，為酒店全體員工平均加薪5％，前線服務同仁加薪幅度上看7.5％。

他提到，酒店自去年11月底開業至今，內部晉升比例超過10％，順暢的升遷管道及良好工作環境，激勵更多餐旅業人才加入IHG集團，為台灣未來的國際餐旅業競爭力加值，高雄洲際酒店預計5月23日舉辦大型招募活動，看好疫後觀光量能搶先佈局。

高雄洲際酒店即日起推出限時優惠「守護幸福」住房專案，連續入住四晚贈一晚，房價尊享八折優惠，含每房每日至多兩客早餐，並優先享有館內SEEDS大地全日餐廳用餐八折及客房洗衣服務八折優惠；入住豪華經典房型起，連續五晚每晚約5000元，期間限定至6月30日止，專案優惠之條款細則，需依IHG官網公告為準。

洲際行家主廚率領酒店廚藝團隊，獻上中、西式外帶美饌套餐，為賓客居家用餐增添奢華酒店等級體驗。SEEDS全日餐廳推出雙人外帶套餐3280元，尊享主廚特製美國肋眼牛排、炭烤雞肉凱薩沙拉等歐陸風格菜式。

另有單點品項及單人套餐滿足洋食饕客；湛露中餐廳推出闔家共享的四人套餐3780元，融入中華名菜：茭白黑椒牛仔粒、精緻燒鵝三拼及砂鍋雲吞津白火烔雞等，外帶餐食，同時提供各式蒸籠點心、馳名燒味等特色單點，敬邀賓客品賞，外帶預訂專線07-339-0303，由專人服務。

洲際烘焙坊同步回饋房客及粉絲，除了入住房客選購當日精緻蛋糕單片享九折優惠，5月31日前加入高雄洲際酒店[email protected] (https://ic-kaohsiung.com/delicofee)更可立即兌換咖啡飲品外帶買一送一電子優惠券。