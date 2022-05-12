疫情升溫，政府因應疫情做了哪些準備？今日下午行政院長蘇貞昌出席行政院文化獎頒獎典禮，會前受訪表示，抗病毒的藥品已經有訂購70萬份，而且56萬份已經在手上，30萬份也下到各地以及藥局。

蘇貞昌表示，這一波的病毒，雖然近99.8％都是輕症或無症狀，但要照顧中、重症，所以政府備齊了藥品及各種藥材，「抗病毒的藥品是必須經過醫師診斷，並不是可以隨便服用。雖然如此，但我們已經有訂購70萬份，而且56萬份已經在手上，30萬份也下到各地以及藥局，我們希望為民眾準備好所有抗病毒的藥品、物資等等。」