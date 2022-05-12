icash Pay自推出以來，不但提供支付、轉帳、保險及貸款導購等多元服務，更積極拓展跨通路服務，上萬據點滿足各式民生消費需求，而以質感居家飾品受大家喜愛的「生活工場」也加入icash Pay支付行列囉，即日起民眾可以直接拿手機使用icash Pay支付結帳。

生活工場一向為消費者打造品味生活，創造風格美學，提供高質感的生活用品，這次歡慶icash Pay上線，2022/5/9～6/19期間至生活工場門市使用icash Pay支付消費，最高可享20％回饋。包含：消費金額10％ OPEN POINT點數回饋；活動期間註冊成為icash Pay新戶再享加碼5％ OPEN POINT回饋；如使用兆豐銀行生活工場聯名卡綁定icash Pay支付，可再享5％現金回饋。

愛金卡公司今年為響應政府「手機報稅2.0」政策，特別推出icash Pay線上報稅服務，不但方便快速，新註冊用戶還能拿到最高300點OPEN POINT回饋，活動開跑幾天內已吸引近千位用戶搶先取得繳稅優惠。為了讓消費者在5月繳稅之餘還能消費補貼荷包，5月份愛金卡同時也推出「行動隨時取」、「博客來」icash Pay新戶活動，讓您回饋拿到手軟。