母憑子貴 裕隆Q1賺逾20億元創新高 19:222022/05/12 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於裕融（9941）等轉投資事業獲利貢獻增加，裕隆汽車（2201）今年第一季稅後賺逾20億元，獲利創單季新高。裕隆12日召開董事會，通過第一季財報，單季合併營收190.38億元、年減7.00％，營業利益24.54億元、年增32.29％，稅後淨利20.72億元、年增52.58％，EPS達2.12元，營業利益、獲利均改寫歷史單季新高紀錄。 《國際產業》西門子撤俄 估損失6億歐元 自行車雙雄報喜 Q1賺逾4元 #裕隆 #裕融 #營業利益 #母憑子 #賺逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人妻住婆家拒做家事「捍衛現代女權」 尪哭：婚後全變了 19:122022/05/12 社會 《韓股》擔心升息 三星電子領韓股走跌 12:482022/05/12 財經 豬舍遭雷劈 母豬24死150傷損600萬 04:102022/05/12 社會新聞 《其他電子》鴻海Q1獲利同期次高 每股賺2.12元、近14年最好 14:382022/05/12 財經 17歲被丟到日本賣唱還債 女歌手對母有「200％怨言」 12:492022/05/12 娛樂 芬蘭總統：加入北約不為對付誰 普丁應照照鏡子 03:462022/05/12 國際 裕融Q1獲利同期新高 董事會決議辦現增 19:122022/05/12 財經 水原希子絕美畫面流出 驚見一絲不掛在公路旁奔跑 14:522022/05/12 娛樂 當導令響起 台東小學師生共創防災繪本 04:102022/05/12 地方新聞 集保電子投票平台 股東會有效落實防疫最佳利器 18:122022/05/12 財經 湯優盃》王子維再下一城 中華2比1聽牌 18:102022/05/12 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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