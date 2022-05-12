受惠於裕融（9941）等轉投資事業獲利貢獻增加，裕隆汽車（2201）今年第一季稅後賺逾20億元，獲利創單季新高。裕隆12日召開董事會，通過第一季財報，單季合併營收190.38億元、年減7.00％，營業利益24.54億元、年增32.29％，稅後淨利20.72億元、年增52.58％，EPS達2.12元，營業利益、獲利均改寫歷史單季新高紀錄。

《國際產業》西門子撤俄 估損失6億歐元
自行車雙雄報喜 Q1賺逾4元
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