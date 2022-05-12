大陸防疫管控、美國升息、通膨，壓抑石化需求趨軟不振，加上石化原料乙烯、丙烯也走跌趨緩，成本支撐弱化，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情僅EVA逆勢攀揚，其餘多維持區間整理態勢。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）EVA利差進補。

PLATTS報導，EVA因太陽能、鞋用需求增溫支撐，報價續揚25美元，續創波段高點，每噸達3,085美元；利差侵蝕壓力沈重的PE跌勢暫歇持平。不過，PVC、PP因買盤力道不足，報價小跌10美元、5美元；ABS、PS下滑20美元、40美元。

台塑表示，EVA因俄烏戰爭開打以來，歐洲能源供應吃緊，原油、天然氣及煤炭等價格持續攀升，因此，歐洲企業競相搶裝太陽能發電，減緩傳統能源價格暴漲造成的衝擊，並自中國大陸大量進口太陽能組件，EVA光伏料需求增加。

由於大陸光伏膠膜廠主要位於華東地區，因上海疫情嚴重封城，陸運受阻，導致上海港嚴重塞港，光伏料進口延遲，為求順利生產，膠膜大廠轉而搶購國產料，推漲價格。

尤其，第二季為鞋材發泡料傳統需求旺季，加上歐美疫情趨緩後，各項賽事及出遊活動逐漸復甦，帶動品牌鞋廠訂單增加，且東南亞及南亞鞋廠因疫情趨緩，工廠開工率提升，鞋材發泡料需求強勁，支撐EVA價格上漲。

此外，大陸今年PVC雖計劃投產能較多，但預計僅有山東信發、聚隆化工、青島海晶等投產可能性大，實際增速4％，且以乙烯法為主，新增供應壓力仍不大。存量供應將持續受能耗雙控、雙碳政策、海外需求擾動。