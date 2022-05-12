桃園1名男子擔任按摩店櫃台人員，私下幫其中1名女員工接色情交易，警方前年7月喬裝成顧客前往消費，女子在按摩時不時碰觸員警下體，之後更直接幫戴上保險套、準備口交，員警及時制止並表明身分，女子還裝傻說「為何你要舒服又要抓人」；事後該名仲介男子被依共同犯圖利容留性交罪判處3月徒刑。

判決書指出，為女子仲介客人的男子同時身兼養身館櫃台人員，負責接待客人並，女子則會在按摩時暗示客人可進行半套性交易或全套性交易，每次按摩時間是60分鐘、收費1千元，男子可抽成4百，桃園警方獲悉情報後，由員警假扮成嫖客假意要消費，趁機逮到業者從事不法性交易。

警方在前年7月23日下午4時喬裝到按摩館稱要消費，男子把員警帶進包廂後，由女子從事按摩，女子過程中就不斷用手不經意碰觸員警下體，甚至暗示員警可以「來全套」，最後用保險套套住下體後準備口交，隨即遭阻止，員警表明身分將人逮捕。

女子出庭時稱當時已經幫員警口交5分鐘，才被對方阻止逮捕，她還問對方「為何你要舒服又要抓人」，但之後她在偵訊時又改口稱未替員警口交，保險套還沒用上就被逮了，法官認定女子前後說詞不一，判仲介男子依圖利容留性交罪，判3月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。