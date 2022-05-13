新冠肺炎本土疫情延燒，每日確診人數持續攀升，治療新冠肺炎的藥物需求也激增。除了中藥清冠一號之外，目前確診者居家照護口服抗病毒藥物，有輝瑞Paxlovid與默沙東Molnupiravir等2種。中央流行疫情指揮中心日前也增列確診後高風險的孕婦，也能使用輝瑞Paxlovid治療。不過藥師疾呼，輝瑞Paxlovid與多種藥物會起交互作用，如果確診者本身就是慢性病患正在服用藥物，最好將慢性病藥單傳給社區藥局藥局，由專業協助判定若與輝瑞Paxlovid藥物併用的安全性。

●包括降血脂膽固醇藥物 Statin 、部分心血管藥物在內

輝瑞Paxlovid適用於發病 5 天內、具有重症風險因子之成人與12歲以上、體重超過40公斤的兒童，症狀則在輕度至中度之間者。但是藥師廖偉呈強調，輝瑞Paxlovid中的ritonavir藥錠，會與許多藥物存在交互作用，他特別做了整理：

Paxlovid已確定及其他潛在重要的藥物交互作用(資料來源/疾管署)

Paxlovid已確定及其他潛在重要的藥物交互作用(資料來源/疾管署)

Paxlovid已確定及其他潛在重要的藥物交互作用(資料來源/疾管署)

Paxlovid已確定及其他潛在重要的藥物交互作用(資料來源/疾管署)

Paxlovid已確定及其他潛在重要的藥物交互作用(資料來源/疾管署)

不過這麼多種藥物的交互作用，一般正服用其他藥物的民眾，很難從中確定自己是否適合以輝瑞Paxlovid對抗新冠肺炎。

廖偉呈建議，最佳的避險之道，就是把現在正在吃的藥物藥單，提供給社區藥局的藥師代為確認，或是主動向醫師提報自己正在服用的藥物清單，供醫師作為給藥判斷。

●輝瑞Paxlovid 忘了吃怎麼辦？正確服用必知

即使確定以輝瑞Paxlovid 為對抗新冠病毒的藥物，服用時也有注意事項。根據藥物仿單指出，輝瑞Paxlovid為 nirmatrelvir 錠劑與 ritonavir 錠劑組合包裝，兩者必須併用，每日2次，持續 5 天。要特別提醒的是，藥物需整顆吞服，不可以咀嚼、分開或壓碎，配開水服用即可，不要搭配其他飲品，

要是治療期間忘了吃藥怎麼辦？藥物仿單中明確指出：

如果病人在預計服藥的 8 小時內漏服一劑Paxlovid，應儘快服藥並恢復正常的給藥時程。