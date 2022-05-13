藍爆快篩劑分潤 綠委：利用分潤、期貨方式都應嚴查

國民黨立法院黨團持續關注快篩劑採購爭議，今（13日）舉行記者會，揭露獲得衛福部EUA的廠商，發出募集資金的「合作說明備忘錄」，內容中還載明相關的分潤制度。對此，民進黨立委陳亭妃指出，若實質上無法有能力進口，利用分潤、期貨的方式，這部分都應該要嚴查。

國民黨立法院黨團書記長萬美玲指出，9家獲得緊急採購快篩試劑的廠商中，「因思銳國際股份有限公司」在今年4月15日以董事長李志建署明，提出「衛福部徵收採購家用抗原快篩COVID-19 Age Home Test合作說明備忘錄」，向外界募集資金，向國外購買快篩試劑。

萬美玲說，因思銳以電玩遊戲起家，倒閉之後負債累累，如此背景的公司，國民黨團委員曾發文要求衛福部說明原委，卻遲遲得不到回覆。

針對分潤制度，立委陳亭妃則表示，議約過程中都會有要求，多久要到貨，若無法履約就會有罰款，當時議約都寫得非常清楚；針對國民黨提出的樣板，可以提供給衛福部、中央流行疫情指揮中心，去做比較強烈的控管。

陳亭妃說，若實質上無法有能力進口，利用分潤、期貨的方式，這部分都應該要嚴查，甚至保存過程中有問題，都應該要提供給疫情指揮中心，大家趕快把關，讓快篩劑盡速到貨、把品質顧好，這才是民眾要的。而非用張冠李戴的方式亂打一通，讓所有第一線防疫人員非常洩氣。