「臺北市111年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，因應疫情增溫，採取「不接觸」式頒獎。（陳敬哲攝）

台北市政府13日舉辦「臺北市111年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，模範勞工有6名、優秀勞工有200名，加上優良工會與會務人員，有220人到現場接受市長柯文哲表揚，因應新冠疫情，此次表揚大會採取「不接觸」式頒獎。

北市府勞動局長勞動局陳信瑜表示，因應疫情表揚大會加強防疫，到場優良勞工採用線上報名，場地最高人數僅300人，結果高達220人報名，比預估人數多很多，顯現大家仍然想親自拿獎座。

陳信瑜補充，市長柯文哲頒獎時不需要移動，只要站在定點上，制式獎座也會固定在同一個位置，模範勞工接續跟市長合照，到台下再領取自己的獎座。

針對模範勞工評選，陳信瑜說明，模範與優秀勞工評選，由3名專家學者與1名勞動部職員組成評鑑小組，到各工會找出優良勞工，除了在工作崗位上長期服務外，也要熱心勞工事物與熱心公益。

就任台北市自來水事業處的李孟蓉，長期在貴台服務民眾，帳務處理上績效屢創佳績，也經常主動將經驗傳承給後輩，讓新進人員能提早適應環境，提升團體工作效能；另一名長期從事視障按摩師的張進傳，不畏身體不便，總是保持工作熱誠，主動擔任工會志工；陳信瑜強調，兩人都獲得模範勞工殊榮。

陳信瑜補充，今年表揚大會共有275位優秀勞工與單位，包含6名模範勞工、58家優良工會、11名優秀工會會務人員、200位優秀勞工，分別都會有獎座與獎金，感謝他們對社會的努力奉獻。