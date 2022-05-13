友華（4120）13日宣布，為落實集團專業分工及資源整合，決議將旗下處方醫學營業二部等相關業務分割移轉給友霖（4166），移轉價格為5.58億元，友霖將以將以每股15.5元，發行普通股36,032,258股為對價。

交易案暫定分割基準日為112年1月1日，而友華直接持有友霖的股權將從原來51.82％增為59.6％，未來友華仍得以認列並保有原先處方醫學營業二部經營獲利效益。

友華與友霖13日分別召開董事會，通過依企業併購法、公司法及其他相關法令規定，決議將友華生技處方醫學營業二部之營業等相關業務分割移轉給友霖生技，並由友霖生技發行新股予友華生技作為對價。

該分割案將提今年6月30日雙方召開股東會討論報告。

友華表示，此次分割及受讓案價值，由專家依公允價值評估合理區間，雙方議定為5.585億元，友霖就此次受讓的處方醫學營業二部，將以每股15.5元為發行價格計，發行普通股36,032,258股予友華，此次交易案暫定分割基準日為112年1月1日。

友華表示，此次營業分割及受讓案，是為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效。完成交割後，友華直接持有友霖持股將從原來51.82％增為59.6％，友華仍得以認列並保有原先處方醫學營業二部經營獲利效益，而友霖則承接來自友華生技的專業人才，得以擴大業務陣容，提升銷售能量，讓其產品通路更完整，使友霖生技的經營競爭力及規模更加茁壯發展，藉此達成雙贏局面。