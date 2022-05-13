法國今天表示，七大工業國集團（G7）「堅定團結」支持烏克蘭，直到烏國抗俄取得「勝利」。與此同時，英國呼籲提供基輔當局更多武器，以持續對俄國總統蒲亭形成壓力。

法新社報導，德國目前是七國集團輪值主席國，七國外長正在德國勝地萬格爾斯（Wangels）舉行為期3天會議，烏克蘭戰爭將是主要議題。

英國外相特拉斯（Liz Truss）抵達此地出席G7第二天外長會議時表示：「此刻十分重要的是，我們提供烏克蘭更多武器並增加制裁，來持續對蒲亭（Vladimir Putin）形成壓力。」

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，G7各國的意志「非常堅定團結」，將「長期繼續支持烏克蘭為主權而戰，直到獲勝為止」。

此外，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）昨天也強調，烏克蘭戰事已對窮國造成與日俱增的衝擊。

貝爾伯克說，「身為最強大的工業化民主國家，我們背負特別責任」，必須協助窮國度過這場戰爭造成的糧食及能源短缺。