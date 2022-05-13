桃園市一名31歲女子日前在知名網路購物平台消費後，接到自稱銀行客服來電，稱系統作業失誤導致下單錯誤，要求她到ATM依指示操作才能避免帳戶遭凍結。所幸當下巡邏員警經過，發現其行跡有異狀，才保住她的血汗錢。

平鎮警分局指出，該名31歲翁姓女子日前網購消費後，昨日傍晚接到自稱銀行客服人員來電，稱她賣場購物的帳戶有問題，導致下單出現錯誤，需要她去ATM匯款至指定帳戶，才能確認帳戶正常，若不照做，帳戶有可能遭到凍結。

翁女二話不說就趕到銀行準備匯款，但因操作ATM時神情慌張還不停講電話，剛好來簽到的巡邏員警立刻察覺異狀，主動上前關心，向電話另一頭的「客服」表明警方身分，對方嚇得立刻掛掉電話，翁女才驚覺自己接到詐騙電話，否則多年積蓄險些被騙走。

警方呼籲，民眾在網購時，有個資和交易紀錄外洩的風險，若接到陌生來電，千萬別因對方說出網購內容，就輕易相信，若仍有疑慮可撥打165反詐騙專線或打110報案查證。