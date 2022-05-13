英國今天針對俄羅斯總統蒲亭「核心圈」的12名成員祭出制裁，這些人被控替蒲亭隱藏貪腐所得財富，換取有影響力的政府職位。12人名單中還包括他的前妻、緋聞女友和表親。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在一份聲明中說：「我們正揭露並瞄準支撐蒲亭豪奢生活方式的暗黑網絡，並加強打擊其核心圈的惡行。」

「我們將繼續對所有幫助和煽動蒲亭侵略行為的人實施制裁，直到烏克蘭獲勝。」

這次英國制裁對象包括蒲亭的前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya），以及前奧運體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），英國政府說她「據稱與蒲亭過從甚密」。

英國當局表示，儘管克里姆林宮領導人的國家俸祿及官方申報資產為數不多，但先前有報導指他擁有一艘豪華遊艇，以及一處被稱為「蒲亭宮」（Putin's Palace）的龐大地產。

據稱蒲亭真正的財富都隱藏在其「核心圈」網絡中，這個網絡由他的家人、兒時玩伴以及身居要職、對蒲亭忠心不貳的俄國菁英人士所組成。

遭英國制裁的其他對象還包括蒲亭的堂、表兄弟姐妹，以及控制俄羅斯Vital開發公司（Vital Development Corp.）的「親密友人」普列霍夫（Alexander Plekhov）。

自蒲亭於2月下旬下令入侵烏克蘭以來，英國已制裁俄國的逾1000名個人和100個實體，其中包括身價超過1400億美元的多名權貴。