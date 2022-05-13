據12日提交給美國證交會（SEC）的文件顯示，加密通貨交易平台FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）已入股網路券商羅賓漢（Robinhood），持有後者約7.6％的股份。儘管散戶炒股熱潮降溫，但這位年僅30歲的億萬富豪依然看好羅賓漢極具投資價值。

班克曼弗瑞德斥資6.48億美元取得羅賓漢7.6％的股份，使其成為該公司第三大股東。班克曼弗瑞德在申報文件裡指出，這是一筆「具吸引力的投資案」。羅賓漢隨後附和，他們也抱持相同看法。

羅賓漢於去年疫情期間崛起，以零交易手續費做為號召成功吸引數百萬名散戶加入該平台。但散戶炒股熱潮降溫，導致羅賓漢客戶逐漸流失。

班克曼弗瑞德採用「13D表格」進行申報。當投資人有意透過買股積極介入或掌控公司經營時，通常會使用這類表格。但班克曼弗瑞德表示，目前無意採取以上行動，但也不排除任何可能性。