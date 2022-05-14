高雄14日新增3697例本土確診個案，高市府宣布，符合接種第4劑疫苗的民眾5月16日起可至合約診所施打追加劑。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄14日新增3766例本土確診個案，其中69例已由中央轉銜至其他縣市或改境外移入，因此，高雄改為新增3697例本土確診個案，分別為居家隔離期間陰轉陽485例，外縣市旅遊史122例，特定娛樂場所21例，密切接觸者2976例，疫調中93例，高市府宣布，符合接種第4劑疫苗的民眾5月16日起可至合約診所施打追加劑。

高雄市長陳其邁表示，符合接種第4劑疫苗的民眾，包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，若第3劑疫苗接種已間隔5個月以上，5月16日起可到435家合約院所預約接種，經過統計，由於5月符合資格的民眾約僅2000人，因此，暫時採用民眾自行預約接種的方式辦理。

高市府衛生局指出，新增3697例本土確診個案中，密切接觸者共有2976例，仍然占最多數，確診者同住親友共有1283例染疫、餐飲娛樂443例、職場校園948例、高風險場域302例，根據數據顯示，同住親友、職場校園為密切接觸者感染的主要風險。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，染疫對象年齡結構有升高的趨勢，顯示家庭群聚的風險攀升，家中長者應該多加注意，並盡速接種疫苗。確診比例最高的屬於50到64歲民眾比例為18.6％，而0到11歲則是14％、12到19歲7.2％、20到29歲16.6％、30到39歲17.4％、40到49歲16.1％、65歲以上10.2％。

衛生局說明，目前風險較高的仍是外縣市旅遊史確診個案共122例，隔離期間陰轉陽485例並無社區傳染風險，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增21例確診個案，另有93例新案疫調中。根據相關數據顯示，目前社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。

高市府教育局公布，校園新增確診或快篩陽性的師生人數共有389人，有微幅下降的趨勢，分別為高中職及國中155人、國小及幼兒園234人，而新增暫停實體課程及防疫假人數共6066人，幼兒園及國小暫停實體課程人數5290人，國中及高中職防疫假人數776人。