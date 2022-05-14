蘇貞昌要求北市再加開3大篩檢站 柯文哲怒：不要亂下命令

行政院長蘇貞昌上午表示，北北基桃將再增加9個篩檢站，其中台北就佔3個，台北市長柯文哲今表示，不要亂下命令，別重演開放診所做PCR後續卻難以配合的惡夢，他強調北市目前有22家防疫急門診，會按照實際需求逐步增加，而非無限擴充。

柯文哲下午前往聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診視察，對於中央下令加開篩檢站一事，他強調防疫應實事求是，只加開篩檢站沒有用，應該像北市一樣叫「防疫急門診」，以門診形式做急診處理，原則上儘量每天作業，目的是將新冠肺炎確診者輕症在院外解決，已達輕重分流的目的。

對於未來防疫策略，柯文哲說，目前北市已有22個防疫急門診，其中2個是車來速，分別為北市科和木柵機廠，以及下周開設的中正紀念堂，由於該處空間夠大，可能會開到4線，滿編是每天2000人，未來會將車來速量開到最大，預約數滿了就繼續增加，沒滿就表示不需要，重點是按照實際情況且戰且走。

話鋒一轉，柯文哲強調，加開防疫急門診即使是PCR篩檢為目的，但更大的問題在於，PCR的量能到底行不行，為何木柵機廠車來速一天只做800個，因為他後面的實驗室量能大概也只能做800個，如果量能要再往上拉，必須找地方來解決PCR量能問題。

柯文哲接著批評，很多東西不要亂下命令，就好像中央叫診所做PCR，但要做的事不是只有採檢，包括後面實驗室找誰合作、資料怎麼上傳都要弄清楚。總之北市之後會將所以防疫急門診發揮最大效果，再按照實際需要逐步的加，確保採檢結果都做得出來，如果採檢後2、3天結果才出來，那沒有意義。

外界憂心中正紀念堂下周一上路時，恐會和木柵機廠車來速一樣塞車。柯文哲則說，該處動線預計從愛國東路進、中山南路出，但他認為還好，因為北市府一旦動員，不是只有醫療人員出動，警方也會協助維護交通。