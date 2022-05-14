總統蔡英文13日提出防疫三大原則，指示北北基桃應擴大PCR篩檢站，基隆市長林右昌14日表示，將自下周一（16日）起，擴大市民廣場的篩檢站服務，讓快篩陽且有症狀的民眾，能夠在進行PCR篩檢後，視症狀給藥。

林右昌指出，為避免大量民眾前往醫院急診處篩檢，造成急診壅塞，影響中重症醫療量能，因此宣布市民廣場快篩陽PCR篩檢站自下周一（16日）起擴大服務，做PCR篩檢的同時也提供有症狀者藥物治療，民眾可攜帶健保卡及部分負擔80元（免掛號費）到市民廣場篩檢站，由駐站醫師給藥。

衛生局也表示，為讓民眾能夠在確診後，快速申請並提供居家醫療照護服務，結合基隆長庚醫院、部立基隆醫院及基隆市立醫院，於領藥時在藥袋上提供「居家醫療照護服務自我申請快速通道」，民眾可以掃描QR crode或加入衛生局醫政科LINE好友（ID：@244vamnx），及撥打居家關懷服務專線02-2425-1560洽詢。

基隆市政府表示，目前市內4家專責醫院及2家核心藥局、7家衛星藥局都已配給口服抗病毒藥物（輝瑞Paxlovid）；自5月6日起，已開立Paxlovid 289人次、莫納皮拉韋70人次。

針對中央近日開放長者施打第二劑追加劑，許多民眾建議市府再開設集中施打站，林右昌指出由於本市在今年1月中針對長者造冊集中施打，依照中央規定需間隔滿150天才可進行第二劑追加劑施打，因此本市的疫苗集中施打站最快要到6月中後才能開設。若有少數已符合規定之長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下之民眾，仍可自行前往衛生局合約醫療院所進行第二劑追加劑之施打。