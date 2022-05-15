中共遼寧號航母艦隊，自本月2日出宮古海峽後，進入石垣島南方海域後，至今已進行多日演訓，演習海域距台灣東部約250公里至300公里左右；軍方官員說，遼寧號在該海域活動，主要是美艦也在附近，另官員也坦言，遼寧號演訓海域的確是我海軍艦隊戰時戰力保存的疏泊區之一，漢光兵推也曾多次想定，遼寧號連日在該海域演訓，除了與美艦別苗頭，也有模擬戰時卡位搶佔我海軍艦隊疏泊區航線的用意。

遼寧號於2日率領7艘共艦從東海航向太平洋，6日由東向西跨越東經125度線，進入石垣島南方海域，並在該處海域每日演練艦載戰機起降，以奏反潛直升機的起降，根據日方統計，已逾200次的起降演練。

國軍每年的漢光演習，無論是兵推或者實兵，第一階段都是演練「戰力保存」科目，由於我方堅守不發第一擊，因此設定共軍發動攻勢後，空軍戰機由西部機場轉移到花東基地抗道內，海軍艦艇也會在東部外海的適當海域進行疏泊，而石垣島南方海域就是海軍艦隊的疏泊區之一。

不過，軍方官員說，遼寧號服役後，演訓70次，遠航訓練10次，但最久僅百日，與美航母戰鬥群一次出任務便長達7、8個月相較，還有很大一段差距。