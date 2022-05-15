總統蔡英文日前指出，「台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好。」對此，PTT網友回應，「成績真好，單日確診數終於達到世界第一了」、 「超後悔投你一票」、「風向真的有變，終於聽到很多罵的！」

總統蔡英文日前在臉書表示，「過去兩年多來，我們看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好。」

對此，新北市長侯友宜罕見直言「我每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。」

PTT網友似乎對於蔡英文的說法也不領情，紛紛表示，「總統府活在平行世界」、「成績真好，看了國外示範兩年，單日確診數終於達到世界第一了」、「反正再爛都有817死忠」、「不知民間疾苦」、「元宇宙裡一片祥和，歌舞昇平，什麼都好」、「塔綠斑多洗幾次就好了」、「對高登有什麼看法」、「超後悔投你一票」、「風向真的有變，終於聽到很多罵的！」「拜託繼續保持」！

不過也有網友說，「年底自動歸位」、「不可違逆黨」、「覺得台灣防疫不好的可以舉個例子」、「不然你要投國民黨？」、「確實比外國理想」。