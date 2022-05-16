衛福部醫福會執行長王必勝前天受訪指出，雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，雙北市長對此皆駁斥。王必勝昨（15日）晚間在臉書澄清，自己的意思是「地方政府平時就應該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，要有實務的合作經驗，需要時才能發揮良好效率」並沒有特別指哪個縣市。雖王的解釋曝光，仍引發不少網友爭論，有人認為「點名雙北，但沒指名那個縣市，我糊塗了」、「台灣的防疫體系是靠交情、面子？」

根據《中國時報》今（16日）報導，新北市長侯友宜直言「非常難過」、「有過中央不擔我侯友宜擔」，盼第一線同仁不要受到打擊，繼續往前走。台北市長柯文哲昨在巡視中正紀念堂車來速時也說，現在台北榮民總醫院團隊不就都在這裡，「有什麼叫不動的？」他說，國家有難大家都會出來，不認為王必勝會講這種話，還說，這是典型的民進黨新聞。

王必勝昨發文解釋，現階段的防疫就像下樓梯，要一階一階穩定的降下來。政策都可以討論，速度也可稍微調整，但不是做不來就什麼都不要做，直接往下跳。我們希望不要有太陡峭的確診上升，造成太大的混亂和資源的擠壓，所以沿路的抵禦措施都有它的意義和重要性。

對此不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導留言討論，已有近兩百則留言，有網友說「請中央在早上的時候巡視一下醫院跟藥局看看多少人在排隊、基層從上班開始就忙到下班了」、「防疫搞鬥爭者該死」、「驚動人氣王了，不得不出來澄清」、「超前佈署呢？」「還是不要解釋好了」。