雙北叫不動地區醫院？ 柯文哲批「典型民進黨新聞」：我認識的王必勝不會講這種話

衛福部醫福會執行長王必勝昨日指出，雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，兩位市長今天也出面回應，侯友宜喊話請中央不要潑冷水，柯文哲則是認為這種說法可能是「民進黨新聞」，王必勝晚間也在臉書澄清，想強調的是地方政府該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，沒有特別指哪個縣市。

王必勝在臉書發文澄清，我的意思是「地方政府平時就應該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，要有實務的合作經驗，需要時才能發揮良好效率」，並沒有特別指哪個縣市。全國的醫療院所及醫事、衛政人員，尤其北北基桃，在這波疫情下都非常辛苦，「我們一起奮鬥下去」。

王必勝表示，社區PCR篩檢站的設置原本就是各縣市政府的業務，政府當然不希望民眾為了做PCR而等待的太辛苦，所以希望再增加量能或加設採檢站，來疏解這個狀況。需要什麼資源，也由中央和地方一起努力協調。當然每個縣市樣態不同，需要廣設還是集中，用什麼方式進行，是應該因地制宜。

王必勝形容現階段的防疫就像下樓梯，要一階一階穩定的降下來，「政策都可以討論，速度也可稍微調整，但不是做不來就什麼都不要做，直接往下跳」。我們希望不要有太陡峭的確診上升，造成太大的混亂和資源的擠壓，所以沿路的抵禦措施都有它的意義和重要性。

王必勝指出，很多政策也許幾周甚至幾天就會調整或改變，但在改變之前，無論幾天，都應該把本份的工作做好，而不是不做等著改變，「步伐一致，謹慎穩健的邁向終點」。