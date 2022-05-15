台北市今日新增1萬1701例本土病例，為增加採檢量能，與台北榮民總醫院合作在中正紀念堂新增防疫急門診，將於5月16日下午試營運，17日正式啟動，服務時間自上午8時至下午8時。
北市衛生局指出，預估每日服務量可達2000至2500人次，民眾可開車由愛國東路自大孝門進入，駛至國家戲劇院及國家音樂廳之間的廣場，現場規畫四線車道，四線同時採檢，提升採檢速度，完成採檢後由中山南路駛離。
北市目前已開設23處防疫急門診，專供快篩陽性者預約PCR採檢，包括北市聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區、市立萬芳醫院、市立關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、臺北榮民總醫院、臺大醫院、新光醫院、台北長庚、振興醫院、臺北醫學大學附設醫院、臺安醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、西園醫療社團法人西園醫院、博仁綜合醫院、「北士科車來速」及「木柵機廠車來速」，有需求的民眾可於衛生局官網(網址：https：//reurl.cc/j1ljWD)查詢預約。
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