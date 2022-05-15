國內疫情洪峰未至，蔡英文總統裁示北北基增設大型篩檢站、簡化看診流程。設立9大篩檢站，台北市預計增設3站，已確定的自由廣場、市立體育場2站。自由廣場此站由台北榮總負責，可能開到4線，每日量能滿編可以到2000多人，15日在工人施工搭設下，超大型帳篷已經矗立在廣場上。(劉宗龍攝)

台北市今日新增1萬1701例本土病例，為增加採檢量能，與台北榮民總醫院合作在中正紀念堂新增防疫急門診，將於5月16日下午試營運，17日正式啟動，服務時間自上午8時至下午8時。

北市衛生局指出，預估每日服務量可達2000至2500人次，民眾可開車由愛國東路自大孝門進入，駛至國家戲劇院及國家音樂廳之間的廣場，現場規畫四線車道，四線同時採檢，提升採檢速度，完成採檢後由中山南路駛離。

國內疫情洪峰未至，蔡英文總統裁示北北基增設大型篩檢站、簡化看診流程。設立9大篩檢站，台北市預計增設3站，已確定的自由廣場、市立體育場2站。自由廣場此站由台北榮總負責，可能開到4線，每日量能滿編可以到2000多人，15日在工人施工搭設下，超大型帳篷已經矗立在廣場上。(劉宗龍攝)

國內疫情洪峰未至，蔡英文總統裁示北北基增設大型篩檢站、簡化看診流程。設立9大篩檢站，台北市預計增設3站，已確定的自由廣場、市立體育場2站。自由廣場此站由台北榮總負責，可能開到4線，每日量能滿編可以到2000多人，15日在工人施工搭設下，超大型帳篷已經矗立在廣場上。(劉宗龍攝)

北市目前已開設23處防疫急門診，專供快篩陽性者預約PCR採檢，包括北市聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區、市立萬芳醫院、市立關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、臺北榮民總醫院、臺大醫院、新光醫院、台北長庚、振興醫院、臺北醫學大學附設醫院、臺安醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、西園醫療社團法人西園醫院、博仁綜合醫院、「北士科車來速」及「木柵機廠車來速」，有需求的民眾可於衛生局官網(網址：https：//reurl.cc/j1ljWD)查詢預約。