新北市長侯友宜今天視察消防局，開砲中央，就算增加篩檢站仍有限，呼籲中央盡速實施「快篩陽視同確診」，對此，台北市長柯文哲表示贊同，他指出，篩檢站如果只有PCR沒有用，重點要把確診的輕症的能夠在防疫急門診處理掉。

柯文哲說，長官一道命令，要設大型篩檢站，但北榮來接這個任務，實驗室要24小時作業，等於機器不停人要換三班，柯也再嗆蘇貞昌，要思考檢體如何解決才是問題，不要亂下命令，做完如何通報才是大問題。

衛福部醫福會執行長王必勝日前比較各地方防疫狀況，稱與高雄市府、桃園市府相較，雙北明顯叫不動地區醫院配合，要透過中央協調，對此，柯文哲說，以我認識的王必勝不會講這種話，這可能是民進黨新聞。

他也說，今天來視察中正紀念堂，北榮就在這裡，什麼叫叫不動？我不認為王必勝會講這種話。

最後，被問到北市針對診所加入PCR卻沒有及時完成檢驗報告上傳，被依《傳染病防治法》開罰9萬，是否可能會因此造成診所退場或不敢加入PCR行列，柯文哲說，診所做PCR要有SOP，有些診所開在人口密集區，根本不合適。

他也指出，還有做好的檢體要送去哪？如何上傳？每個診所要有SOP，如果沒有下令就要診所做，就會出現這個局面，話鋒一轉，他又再嗆中央，講不出來就不要隨便下命令。