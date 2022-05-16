立法院法制局日前提出航空識別區的國安議題、疫情期間學校應該停課、高鐵在戰時是否可以徵用等報告，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（16日）批評，法制局三不五時就會來湊時事熱鬧，若法制局這麼想當第114席立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？以後大家都聽法制局的就好。

鄭運鵬今（16日）透過臉書表示，台灣不論是否有辦法修憲廢掉考試院、監察院，中央政府體制都應該逐步走向三權分立，行政、立法、司法三院各司其職，考試、監察二院不做不錯，當作國家歷史包袱，不要亂政就好。

他說，常常會虧監察院，今天也來檢討一下立法院，立法院的運作以立法委員為主體，立法院內機關都是輔佐議事運作、協助議事研究和執行院內行政需要，立法院內的文職機關絕對不能凌駕所有立委的問政，成為第114席立委！就像棒球場內的球迷，就算穿著背號10號，也不能下場打球一樣。

鄭運鵬表示，立法院法制局三不五時就會來湊時事熱鬧，但是根據《立法院組織法》第20條，明訂法制局的功能，關於立法政策之研究、分析、評估及諮詢事項；關於法律案之研究、分析、評估及諮詢事項；關於外國立法例及制度之研究、編譯及整理事項；關於法學之研究事項；其他有關法制諮詢事項。

鄭運鵬表示，也就是除了立法政策、法律相關研究外，就是法制資訊事項。所以，新聞媒體有什麼需要、國政時事有什麼熱點，法制局絕對不是政策主體，如果有立委委託研究，研究結果也是那位立委的問政內容，不是法制局拿來證明自己好棒棒的工具。

鄭運鵬表示，法制局常常對媒體放話參戰，近期就有航空識別區的國安議題、疫情期間學校應該停課、高鐵在戰時是否可以徵用等等，如果法制局這麼想當第114位立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？以後大家都聽法制局的就好。