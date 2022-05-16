八大部會配合行政院五倍券政策，推出加碼券多數已在4月底使用截止，民進黨立委許智傑等盤點使用情況發現，好食券使用率達95.1％、農遊券93.3％、藝FUN券85.6％、i原券僅32.07％，國發會的地方創生券僅有9.27％，最高最低差距超過85％。許智傑表示，相關部會在使用通路數、回饋方式上需要再加油。

民進黨立委許智傑、林宜瑾、林楚茵今（16日）上午舉辦「八大部會加碼券總檢討，錢要花在刀口上！」記者會，會中公布各部會加碼券成效，好食券使用率達95.1％、農遊券93.3％、藝FUN券85.6％、國旅券71.8％、客庄券71.7％、動滋券35.28％、i原券32.07％、地方創生券9.27％。

許智傑指出，加碼券達成率還有努力空間，動滋券及地方創生券都已延長使用期限，希望各部會可以調整政策，讓這筆得來不易的紓困預算可以幫助到業者。他認為，這些票券因為通路過少，不該採用不好使用的票券形式，該用直接消費打折的回饋方式，才能更快速有效補助到業者，也回饋給消費者並達到刺激產業的振興效果。

許智傑說，未來如果通路少的產業要振興，政府乾脆直接推出行動支付回饋，讓有需要到該產業消費的朋友更有誘因消費，也避免政府編列龐大預算要刺激消費，卻因通路少、導致抽到票券的民眾興致缺缺，業者看得到卻吃不到的窘境。

林宜瑾提及，經濟部統計數據強調，好食券消費類別中，百貨美食街占50.15％、餐飲46.03％、糕餅2.6％、觀光工廠及夜市與市場攤販僅1.22％，顯見百貨業為最大贏家。

她更指出，「好食券僅接受數位綁定，讓許多只收現金的攤商看得到吃不到」，此外，就有民眾親身實測，發現「在百貨公司買手機，也被列入好食券消費額度」，質疑百貨公司並未細分商品種類，導致許多民眾明明不是購買食品，仍被記入好食券。林宜瑾呼籲經濟部應深入了解百貨計算狀況，以釐清民生經濟脈動，並作為政策檢討的基礎。

林楚茵指出，藝FUN券使用率達85.6％給予鼓勵，不過仍有需改進及注意的地方。例如，文化部必須審慎評估「藝FUN NEXT APP」的未來規畫方向，經過2次藝FUN券後，APP後台裡的民眾藝文消費使用行為數據，是否可轉作未來政策研擬用途等，別讓藝FUN NEXT淪為蚊子APP。