新北市邱姓男子2020年間趁著女友小堂（化名）服用安眠藥入睡之際，趁機性侵對方，還將全程錄下，數日後小堂查看邱男手機，意外發現自己遭偷拍性侵的經過，憤而找對方理論，雖然邱男數度向小堂道歉，但仍不斷傳送「陰影會越挖越大，這是妳要的？」、「影片難保不會被外流」等語。新北地檢署近期依乘機性交罪起訴邱男。

起訴指，邱男從2020年9月至去年1月間與小堂交往，邱男明知小堂有憂鬱症，需要服用安眠藥、抗憂鬱症要才可入眠，但卻在2020年10月間趁著小堂服藥入睡時，性侵得逞，還錄下影片存放在手機內。

小堂同月無意間發現邱男偷錄的影片，當下衝出對方家門，驚動邱男父親，邱男父親數日後便向小堂道歉，而邱男和小堂也不斷傳訊爭執，邱男表示，影片只有存在他的手機，並稱若小堂提告，法官一定會叫她交出證據，影片若被放出來，將對其造成二度傷害。

邱男還說「到時候大家都知道妳的事情，妳說妳有陰影，陰影越挖越大這是妳要的？還有影片的事情，妳交出去難保不會外流」，而小堂則崩潰回應「影片去哪了」、「我不想成為陳冠希女主角的翻版」。

不過，邱男到案後卻矢口否認有乘機性交犯行，辯稱只有偷拍小堂睡姿影片，沒有發生性關係，且交往期間都是合意性交。

檢方指出，小堂雖然沒有在案發時即時報警，但是根據兩人對話紀錄，發現小堂發現偷拍影片後，確實有跟邱男發生爭執，而邱男、邱父也有道歉，邱男也在對話坦承有在小堂無意識時進行性行為。

若僅是偷拍睡姿，小堂不會在對話中責怪邱男，且若邱男未將影片外流，邱男、邱父不用如此歉疚，向小堂數度道歉，顯見邱男辯詞顯屬虛偽，因此依乘機性交罪起訴。

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