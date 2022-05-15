小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去（2021）年9月才宣佈，與小12歲的健身教練山姆（Sam Asghari）結束長達6年愛情長跑，正式成為幸福人妻，更在4月爆出懷上第三胎。未料，小甜甜布蘭妮稍早在IG心碎透露自己流產的噩耗，也引起粉絲留言安慰。

小甜甜布蘭妮在台灣時間15日清晨時分透過IG發文，難過的說：「我們不得不帶著最大的悲痛向大家宣布，我們在懷孕初期失去了奇蹟般的寶寶。」並且表示，「這對任何家長來說都是非常絕望的」，她坦言，或許當初應等到穩定一點再公佈懷孕的喜訊。

雖然這是小甜甜布蘭妮懷上的第三胎，但對小12歲的健身教練山姆才新婚的夫妻倆是第一胎，未料，夫妻倆都沉浸在未來將迎接家庭新成員的喜悅中卻發生憾事。不過，小甜甜布蘭妮也強調，「我們會繼續嘗試拓展我們美麗的家庭」，除了感謝外界的支持與鼓勵外，也希望大家給予她們隱私空間。