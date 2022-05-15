在小花平台《聰明理財》專欄已介紹許多國內外知名理財達人省錢小撇步，諸如：夏韻芬、謝金河、郭台銘、李嘉誠、沈殿霞、巴菲特、稻盛和夫等，另也有不少小資族勵志向上的私房理財術，關鍵字：#逆轉女王、#半澤直樹、#瑞典父母、#樂活大叔、#日本最省女孩、#28歲小資族，各篇文章並受到讀者相當大的迴響；本周小花平台理財專題再介紹一名高齡71歲「省錢婆婆」小笠原洋子（以下簡稱小笠原婆婆），看看她有何特別的省錢妙招，吸引日本媒體競相採訪？

能省則省、從日常減少不必要的開銷

日本節目《めざまし8》請來了一位「節約生活40年的省錢達人」小笠原婆婆， 據她表示，近40年來她每天僅用1,000日圓（折合新台幣約232元）生活，且1個月的生活費（不含房租、水電等費用）僅需31,000元（折合新台幣約7,200元），該節目整理了她自創的10招省錢妙招，以下帶領讀者一起來看看：

妙招1、以茶杯取代茶壺泡茶

日本人素有喝茶的習慣，甚至以茶取代白開水也是稀鬆常見！小笠原婆婆平時想要喝茶時，會直接將茶葉和熱水一起倒入茶杯，捨棄一般用茶壺泡茶的方式；此外，吃飯時也盡量只使用一個碗碟，這些做法的目的無非就是要節省洗潔精，更重要的是，大大的減少水的用量。

妙招2、廁所只使用卷裝廁紙

小笠原婆婆近40年來上廁所只使用卷裝廁紙、絕不使用盒裝紙巾，她的理由是廁紙上的一截一截的「虛線」，有助於控制使用量，在減少浪費之餘還能同時兼顧做環保、保護地球。

妙招3、將購物收據DIY成便條紙

一般人都會將購物附上的收據明細丟掉，小笠原婆婆則反其道而行、好好地將所有的收據明細整理好，再用晾衣夾夾住、做成小留言本，在這些收據明細背後空白位置當作便條紙使用。

妙招4、剪開管狀容器不浪費

諸如牙膏、洗面乳等管狀容器產品每每用到差不多耗盡時，剩餘的部分總是難以擠出，小笠原婆婆拒絕浪費一點一滴，她會用剪刀從中間剪開、取出剩餘用量且一定會用完。