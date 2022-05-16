轎車右轉機車煞車不及猛撞 高雄女騎士頭部重創亡 14:512022/05/16 中時 崔正綱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白色自小客車駕駛右轉未注意同向後方摩托車，造成摩托車騎士閃避不及撞上身亡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市大寮區今日上午驚傳死亡車禍，大寮區文昌路與光明路三段上午10點43分發生車禍。25歲黃姓自小客車駕駛，行駛在文昌路上右轉光明路時的未注意後方同向直行的摩托車，造成摩托車騎士56歲張姓婦人閃避不及撞上，摩托車左側和自小客車右前車頭相撞，騎士頭部受到重創，送醫後12點許不治。 自小客車駕駛酒測值為0，是否有視線盲區的問題，目前警方還在釐清當中。 騎士遭海軍中士撞傷 司令等6顆星將領全被告 覬覦絕版機車零件 苗栗偷車賊趁夜竊取下場GG了 #高雄 #自小客車 #摩托車 #右轉 #大寮區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑視線死角奪命！貨櫃車撞倒自行車 女騎士遭輾當場死亡 13:452022/05/10 社會 金門自小客與公車擦撞 無人受傷虛驚一場 10:532022/05/10 社會 苗栗鐵馬進香345公里 逾200名鐵馬騎士今啟程 11:552022/05/08 寶島 高雄五大重劃區 釋百公頃建地 04:102022/05/12 產業特刊 自小客車與機車擦撞肇事逃逸 警方調閱監視器以車牌追人 11:192022/05/14 社會 貨車臨停買檳榔 騎士閃避不及猛撞噴飛 送醫不治 09:582022/05/16 社會 男違規拒檢飆速闖紅燈 勇警尾隨攔查搜出K毒 13:002022/05/10 社會 真理褲妹逆向騎車害慘摔 她顧「撿東西」遭罵爆：在幹嘛 20:232022/05/08 社會 驚悚！台中殯儀館前紅牌重機擦撞小貨車 騎士遭摔飛慘死 20:022022/05/14 社會 男騎士「口罩擋車牌」與警當街追逐 影片曝光他下場慘了 23:152022/05/10 社會 脫罩男逢甲夜市突路停遭叭 他舉左手比劃「繞過去就好」 16:062022/05/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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