高雄市大寮區今日上午驚傳死亡車禍，大寮區文昌路與光明路三段上午10點43分發生車禍。25歲黃姓自小客車駕駛，行駛在文昌路上右轉光明路時的未注意後方同向直行的摩托車，造成摩托車騎士56歲張姓婦人閃避不及撞上，摩托車左側和自小客車右前車頭相撞，騎士頭部受到重創，送醫後12點許不治。

自小客車駕駛酒測值為0，是否有視線盲區的問題，目前警方還在釐清當中。