中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增61,754例COVID-19確定病例，分別為61,697例本土個案及57例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增29例死亡。

指揮中心表示，今日新增之61,697例本土病例，為29,648例男性，32,032例女性，17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（19,898例），臺北市（9,274例），桃園市（8,635例），臺中市（4,357例），高雄市（4,191例），臺南市（2,612例），基隆市（1,756例），宜蘭縣（1,646例），新竹縣（1,635例），彰化縣（1,411例），屏東縣（1,092例），苗栗縣（1,014例），花蓮縣（860例），新竹市（832例），雲林縣（644例），南投縣（493例），嘉義縣（401例），臺東縣（379例），嘉義市（254例），金門縣（153例），澎湖縣（141例），連江縣（19例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為18例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月27日至5月13日，死亡日期介於5月6日至5月14日。

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，35例男性、22例女性，年齡未滿5多歲至80多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月14日至5月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,633,462例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,803,188例排除），其中830,257例確診，分別為12,263例境外移入，817,940本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,097例COVID-19死亡病例，其中1,082例本土，個案居住縣市分布為新北市526例、臺北市375例、基隆市54例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及臺中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市及雲林縣各6例，花蓮縣5例、屏東縣、臺東縣及臺南市各4例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例，新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。