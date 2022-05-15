雲林縣15日新增本土確診案574例，約三分之一為家戶傳染，經統計，居家隔離陰轉陽的個案約有15％；因出現症狀後自行快篩陽性而就醫採檢的比例約三分之一；其餘三分之一個案來源為機構、職場及校園等。

雲林縣15日各鄉鎮市新增確診案，以斗六市138例最多，其次為虎尾鎮77例、西螺鎮64例，人口數多的鄉鎮市確診數相對較多。其中斗六市累積確診案已達1079例，是第1個破千的鄉鎮市。

雲林縣政府提醒民眾確實戴口罩、勤洗手，可降低感染率20％以上，如果加強單獨用餐、浴廁使用後消毒等環境措施，更能大幅降低感染風險。

縣政府呼籲，65歲以上長者務必盡快完整接種疫苗，降低中、重症發生的機率；住宿式長照機構應加強落實工作人員防疫措施及自主健康管理，縣內住宿型機構暫停探視的措施仍持續至本月31日；各級學校及職場仍請防疫長落實自主應變措施，避免發生群聚影響運作。

縣政府指出，本月16日起開放部分對象接種第1次追加劑滿5個月後，可接種第2次追加劑，對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。